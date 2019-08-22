شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم العالي»: منح دراسية «مجانيّة» لأبطال منتخب اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لأبطال المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين، لحصولهم على بطولة كأس العالم.

كما وجّه الوزير بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس- حلوان)، من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

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كما وجّه الوزير بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحًا للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية في الكليات التي يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا، لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى.

كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق.

ووجه عبدالغفار أيضًا بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن.