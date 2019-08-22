شكرا لقرائتكم خبر عن «المالية»: لجنة لتطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة لتيسير الإجراءات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، الخميس، قرارًا بتشكيل لجنة برئاسة الدكتور مجدي عبدالعزيز، مستشار الوزير لشؤون الجمارك، لدراسة تطوير قواعد الإفراج عن السلع الواردة بالتعاون مع جهات العرض منها الحجر الزراعي، الحجر البيطري، مراقبة الأغذية بوزارة الصحة، والإشعاع والدمغة والموازين، وغيرها.

وقالت الوزارة في بيان، الخميس، إنه يتم حذف بعض الخطوات أو الإجراءات التي لم تعد ذات جدوى الآن؛ بهدف تيسير الإجراءات للمتعاملين مع الجمارك وسرعة الإفراج عن السلع؛ ما يُسهم تدريجيًا في خفض زمن الإفراج الجمركي، وفق المعايير العالمية.

وشدد الوزير على أهمية الارتقاء بالقدرات البشرية ورفع كفاءة العاملين بمنظومة «النافذة الواحدة»، ومواصلة برامج التدريب المتبادل بين كل الأطراف ذات الصلة، وفقًا لأحدث المعايير الدولية، والاستفادة من التجارب العالمية المتميزة، مؤكدًا أن نجاح منظومة إدارة المعلومات المالية الحكومية «GFMIS»، ومنظومة الدفع الإلكتروني، رغم كل التحديات التي ظهرت آنذاك جاء نتيجة الجهد الدؤوب والقناعة الكاملة بأهمية مواكبة مصر للتطورات التكنولوجية العالمية؛ فلكل منظومة جديدة ومتطورة عقبات ونحن كفريق عمل واحد قادرون على تجاوز هذه العقبات.