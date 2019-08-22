شكرا لقرائتكم خبر عن البرنامج القيادي للدعاة يزور هيئة قناة السويس ويُجرى جولة في أنفاق الإسماعيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نظمت الأكاديمية الوطنية للتدريب، اليوم الخميس، زيارة لطلاب البرنامج القيادي للدعاة لهيئة قناة السويس، حيث كان في استقبالهم الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، واللواء خالد العزازي مستشار الفريق للعلاقات العامة، وذلك ضمن أنشطة وفاعليات البرنامج.

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بدأت الزيارة بكلمة الفريق والترحيب بالضيوف ثم لقاء تعريفي عن محور قناة السويس بالكامل وعرض مجموعة من الأفلام التسجيلية التي تسرد تاريخ القناة، وتستعرض مراحل تطويرها المختلفة مرورًا بملاحة التطهير ومشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا والحفاظ على مكانتها الرائدة.

تلا ذلك القيام بجولة في القناة لمعاينة القناة الأم والقناة الجديدة والكباري العائمة الموجودة مثل كوبري الشهيد المنسي، ثم القيام بجولة بالسيارات إلى أنفاق الإسماعيلية التي تمر تحت قناة السويس لتسهيل عبور الجمهور والبضائع من وإلى سيناء.

الجدير بالذكر أن البرنامج القيادي للدعاة قد أطلقته الأكاديمية الوطنية في يناير 2019، ويهدف إلى تدريب الدعاة على النظم السياسية والاقتصادية والإعلام والقانون، والقيادة والإدارة والإبداع وريادة الأعمال والمهارات العامة، والفن والثقافة إلى جانب الشق الشرعى واللغات الأجنبية الفرنسية والانجليزية، بالإضافة إلى بعض الأنشطة مثل زيارة المشروعات القومية وحضور عروض المسارح القومية.

وأنشئت الأكاديمية الوطنية للتدريب بموجب قرار جمهوري أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسي في أغسطس 2017؛ لتكون قبلة التطوير والتعلم في مصر، ومنارة التنمية وقاطرة بناء الإنسان ونهضته بالعلم والمعرفة، على المستوى المحلي والإقليمي والدولي.