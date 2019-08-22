شكرا لقرائتكم خبر عن «أبوالغيط»: الجامعة العربية ملتزمة بدورها في دعم السودان خلال المرحلة الانتقالية والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
وجه أحمد أبوالغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، التهنئة للدكتور عبدالله حمدوك، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيساً للوزراء في السودان، متمنياً له النجاح والتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه، خاصة في هذا الظرف الدقيق والمرحلة التاريخية التي يمر بها السودان، مع انطلاق العملية الانتقالية نحو استكمال المسيرة الديمقراطية في البلاد.
كما أكد أبوالغيط، لحمدوك، في برقية التهنئة التي وجهها إليه بهذه المناسبة، على التزام الجامعة بمواصلة دورها في الوقوف مع السودان وأهله، ومساندة حكومته ومؤسساته في كل ما يدعم أمنه واستقراره، ويساهم في استعادة عافيته الاقتصادية، ويصب في تحقيق تطلعات الشعب السوداني في العبور الناجح لتحديات المرحلة القادمة.
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