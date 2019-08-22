شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بإلغاء تخصيص 618 فدانًا لصالح «الشرب والصرف الصحي» (تفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي القرار الجمهوري رقم «٣٧٦ لسنة ٢٠١٩»، بالموافقة على إلغاء قرار رئيس الجمهورية رقم «٥٢٦ لسنة ٢٠١٥». وتضمّن القرار الذي نُشر في الجريدة الرسمية، عدد الخميس، إلغاء إعادة تخصيص مساحة ٦١٨ فدانا بالمراغة، بسوهاج، لصالح الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى، لاستخدامها في إقامة مزرعة خشبية، لتعود إلى أصلها كأملاك دولة خاصة.

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