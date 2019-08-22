شيخ الأزهر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف «وثيقة الأخوة الإنسانية»

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة «الأخوة الإنسانية»، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث وتؤسس لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس.

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وأكد شيخ الأزهر في بيان اليوم الخميس، أن تشكيل هذه اللجنة جاء في لحظة هامة تتطلب من كل محبي الخير والسلام التكاتف وتوحيد الجهود لنشر قيم التعايش والإخاء والتسامح في كافة ربوع العالم، مبينًا أن نشر مبادئ هذه الوثيقة وتطبيقها في حياة الناس من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وهنأ شيخ الأزهر أعضاء اللجنة باختيارهم لهذه المهمة الإنسانية ودعاهم إلى العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لنشر مبادئ «وثيقة الأخوة الإنسانية» في العالم أجمع، بما يحقق الأمن والتعايش والسلام بين الناس.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف «وثيقة الأخوة الإنسانية»، الاثنين الماضي, وضمت اللجنة كلًا من: المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومحمد خليفة المبارك، رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، وياسر حارب المهيري، الكاتب والإعلامي الإماراتي.