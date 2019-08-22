شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي: منح دراسية بالجامعات لأبطال العالم في كرة اليد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التهنئة لأبطال المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين، لحصولهم على بطولة كأس العالم، لأدائهم البطولي، ورفع اسم مصر بين دول العالم.

وذكر بيان صادر اليوم عن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدكتور خالد عبدالغفار، وجه بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين، (جامعتا عبن شمس -حلوان )، من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

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كما وجه الوزير بمنح الطلاب خريجي الثانوية العامة لهذا العام، منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة، والأهلية والدولية في الكليات التي يختارونها، شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

كما أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي، التنسيق مع الدكتور إسماعيل عبدالغفار، رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا، لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق، تقديراً لأدائهم البطولي.

وأكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلاً، للطلاب الدارسين حالياً بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق، كما وجه أيضاً بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية، بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق، وفق القواعد المنظمة في هذا الشأن.

يذكر أن منتخب مصر لناشئي كرة اليد، حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا، بنتيجة 32 – 28.