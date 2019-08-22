شكرا لقرائتكم خبر عن قرار جمهوري بتخصيص بعض المساحات المملوكة للدولة ببئر العبد لإقامة مشروعات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم ٣٧٧ لسنة ٢٠١٩، بتخصيص بعض المساحات من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية مركز ومدينة بئر العبد، لصالح محافظة شمال سيناء لاستخدامها في إقامة بعض المشروعات.
نشر القرار في الجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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