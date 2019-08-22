شكرا لقرائتكم خبر عن بدء إزالة منطقة أكشاك أبوالسعود ومدابغ سور مجرى العيون والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اليوم الخميس،، بدء أعمال إزالة منطقة أكشاك أبوالسعود والمدابغ، والتي تقوم بها محافظة القاهرة في إطار خططها للقضاء على المناطق العشوائية بالقاهرة ونقل سكانها إلى مدينة الأسمرات، وتعويض أصحاب المدابغ ومصانع الغراء عن منشآتهم أشار خلالها المحافظ إلى أنه تم نقل وتسكين 546 أسرة حتى الآن بمشروع الأسمرات 3 بوحدات مفروشة بالكامل بالأثاث ومزودة بالأجهزة الكهربائية اللازمة مع توفير وسائل نقل للمواطنين الذين تم إخلاؤهم ونقلهم إلى مساكنهم الجديدة والذي لاقى استحسان المواطنين وأدى إلى مطالبة المقيمين بالمنطقة بسرعة نقلهم أسوة بجيرانهم وقد تم هدم 274 عقارا حتى الآن، كما تم هدم 196 مدبغة وباقي 18 مدبغة ستتم إزالتها خلال الأيام المقبلة، كما تم الانتهاء من إزالة 51 مصنع غراء.

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وفور الانتهاء من إزالة المنطقة بالكامل ورفع كافة المخلفات منها سيتم إعادة تخطيطها طبقاً للمخطط العمراني والذي قام بتصميمه خبراء الهيئة العامة للتخطيط العمراني، وإعادة استغلال المنطقة المتميزة تراثياً وارتباطها بسور مجرى العيون.

كان قد تقرر اعتبار منطقة أبوالسعود وسور مجرى العيون بمصر القديمة منطقة إعادة تخطيط، حيث تعد منطقة عشوائية من الدرجة الثانية ومقامة على أملاك دولة في ضوء صدور قرار المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية وقرار المحافظ تنفيذا لخطة أجهزة الدولة لتطوير المناطق العشوائية.

ويعد مجرى العيون أحد معالم القاهرة الإسلامية التي شيدها السلطان الغوري قبل نحو 800 عام، وتسعى الدولة إلى إحياء هذه المنطقة التاريخية وإعادة إبراز رونقها الحضاري، بما تتمتع به من قيمة ثقافية لتمثل إضافة جديدة على خارطة المقاصد الأثرية والسياحية بمصر.