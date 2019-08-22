شكرا لقرائتكم خبر عن البابا تواضروس يستقبل سفير غينيا الاستوائية بالمقر البابوي بالعباسية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم الخميس، ستاكيو نسينج إيسونو، سفير جمهورية غينيا الاستوائية بالقاهرة.

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وقال القس بولس حليم، المتحدث بإسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية- في تصريح له اليوم- «إن زيارة سفير دولة غينيا الاستوائية لقداسة البابا تواضروس بمناسبة انتهاء فترة عمله سفيرًا لبلاده بالقاهرة».

وكان قداسة البابا تواضروس الثاني قد ألقي عظته الأسبوعية، مساء أمس الأربعاء، بكنيسة السيدة العذراء مريم، والأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، بحضور مجموعة من أساقفة الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، والآباء الكهنة وشعب الكنيسة.

وتحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعيد السيدة العذراء مريم بعد فترة صوم دامت 15 يوماً، حيث أقيمت القداسات والصلوات الاحتفالية بهذه المناسبة بمختلف الكنائس بمصر وخارجها.