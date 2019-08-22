برلماني: نظام التأمين الصحي الشامل أهم مشروعات مصر في القرن الحالي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

قال النائب خالد عبدالعزيز فهمي، عضو مجلس النواب عن دائرة دار السلام بمحافظة القاهرة، وعضو الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، إن التأمين الصحي الشامل يعد أحد أهم مشروعات مصر في هذا القرن.

وأضاف عبدالعزيز، في بيان، اليوم الخميس، أن اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بهذا المشروع، ومطالبته بتطبيقه بشكل دقيق في كافة الجوانب هو شهادة نجاح لهذا المشروع الخدمي الضخم، خاصة مع اهتمام الرئيس ببناء الإنسان المصري والارتقاء بالخدمات المقدمة له وعلى رأسها التعليم والصحة.

وأوضح أن القيادة السياسية أبدت اهتمامًا بالغًا بصحة المصريين بشكل لم نعهده من قبل، وهو ما ظهر من خلال المبادرات الرئاسية وعلى رأسها 100 مليون صحة وعلاج فيروس سي والاهتمام بصحة المرأة، وختاما بمشروع التأمين الصحي الشامل، الذي سيحدث نقلة نوعية في الخدمة الصحية وهو ما ظهرت ملامحه مع بداية تطبيقه في محافظة بورسعيد.

وأكد نائب دار السلام، أن توجيه الرئيس السيسي بضمان تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل على نحو دقيق وناجح في كافة الجوانب الفنية والبشرية والطبية لضمان تقديم خدمة طبية ذات جودة عالية، وعلى نحو يدشن مرحلة جديدة من تقديم الخدمات والرعاية الصحية للمواطنين وفق المعايير الدولية مع ضمان استدامة جودة تلك الخدمات، هو أكبر دليل على اهتمام الدولة المصرية بتقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين.