وزارة الكهرباء تستضيف الاجتماع الإقليمي للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- أ ش أ:

تستضيف وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الاجتماع الإقليمي الثاني لدول شمال أفريقيا الذي تنظمه وحدة التنفيذ المستقلة للمبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة IDU بالتعاون مع مركز التميز الإقليمى للطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة RECREE اليوم الخميس وعلى مدى يومين، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون مع القارة الافريقية ودعم مشروعات التنمية في القارة.

ووفقا لبيان صحفي للوزارة اليوم الخميس، أوضح الدكتور محمد موسي عمران، وكيل أول الوزارة للبحوث والتخطيط ومتابعة الهيئات ونقطة الاتصال عن مصر فى المبادرة الأفريقية للطاقات المتجددة AREI، أن الاجتماع يهدف الي مناقشة التحديات التي تواجه نشر الطاقات المتجددة على نطاق واسع وغيرها من الموضوعات المرتبطة بتفعيل عمل المبادرة في نطاق دول شمال افريقيا.

وأضاف أن الاجتماع يشارك فيه ممثلين عن كافة دول شمال افريقيا (الجزائر – تونس – موريتانيا – تونس – المغرب)، كما يشارك أيضا ممثلو الوكالة الدولية للطاقة المتجددة (IRENA) وممثلون عن الشراكة الافريقية الأوروبية في مجال الطاقة.

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جدير بالذكر أن مصر تمثل إقليم شمال افريقيا في مجلس إدارة المبادرة.

وتسعي المبادرة الافريقية للطاقة المتجددة AREI إلى الاستخدام الأمثل لمصادر الطاقة المتجددة التي تمتلكها القارة الافريقية وتوليد 10 جيجاوات على الأقل من مصادر الطاقة المتجددة بحلول عام 2020 وإضافة 300 جيجاوات بحلول عام 2030، وزيادة مشاركة الطاقة المتجددة في قطاعات الزراعة والصناعة والقطاعات الخدمية بالإضافة الى المشروعات الصغيرة والمتوسطة بحلول عام 2030.

كما تهدف المبادرة الأفريقية للطاقة المتجددة إلي تحقيق هدفين رئيسيين وهما مساعدة الدول الأفريقية في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز رفاهية الشعوب ودعم التنمية الاقتصادية وذلك من خلال وصول الجميع إلي كميات مناسبة من الطاقة النظيفة وبأسعار معقولة، ومساعدة الدول الأفريقية في الانتقال بسرعة إلى أنظمة طاقة حديثة وذكية تدعم بها استراتيجيات التنمية منخفضة الكربون وذلك في مسارها نحو تعزيز الأمن الاقتصادي وأمن الطاقة.