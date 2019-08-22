بأقراص مخدرة.. ضبط عنصر إجرامي بمنطقة السحر والجمال

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجحت أجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في ضبط أحد العناصر الإجرامية بمنطقة السحر والجمال لحيازته كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار

وأسفر استهداف المنطقة الحدودية بمدينة العاشر من رمضان منطقة السحر والجمال عن ضبط "عاطل، مقيم بدائرة قسم شرطة ثانٍ العاشر من رمضان بالشرقية، سبق اتهامه في قضية "مخدرات" لقيامه بالاتجار في الأقراص المخدرة متخذاً من مدينة العاشر من رمضان مكاناً لمزاولة نشاطه الإجرامي، وذلك في كمين أعد لضبطه حال استقلاله سيارة بدائرة قسم شرطة أول العاشر من رمضان، وبحوزته 895 قرصًا لعقار الكبتاجون المخدر، هاتف محمول"، وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاري الاستمرار في بذل المزيد من الجهود لاستكمال تنفيذ خطة البحث الهادفة لضبط باقي العناصر الإجرامية.