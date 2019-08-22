ضبط 5 آلاف مخالفة مرورية خلال 24 ساعة بالمحافظات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث: واصلت الإدارة العامة للمرور حملاتها المرورية، بكافة الطرق والمحاور، بالتنسيق مع إدارات المرور بمديريات الأمن المختلفةلتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدي السيارات وضبط المخالفين منهم. وأسفرت الحملات خلال 24 ساعة عن ضبط 5766 مخالفة مرورية متنوعة، من بينها المخالفات 2443 مخالفة تجاوز السرعة المقررة، 188 مخالفة سيارة بدون ترخيص، 22 دراجة نارية بدون ترخيص، 12 مخالفة "وقوف عشوائى"، 40 حالة قيادة تحت تأثير المواد المخدرة، 37 مخالفة شروط الترخيص. تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتواصل أجهزة وزارة الداخلية حملاتها المرورية لضبط المخالفات المرورية.

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