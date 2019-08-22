سقوط لص المساكن في قبضة مباحث السلام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد الصاوي:

ألقى رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، القبض على أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضية من داخل أحد المساكن بمنطقة السلام.

تمكن المقدم أحمد التحيوي، رئيس مباحث قسم شرطة السلام أول، والنقيب علي كساب، معاون المباحث، من ضبط أحد الأشخاص لقيامه بسرقة مشغولات ذهبية وفضية ومبلغ مالي من داخل مسكن إحدى السيدات.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، واللواء حازم البدوي، نائب المدير العام، والعميد حازم الدربي، رئيس مباحث قطاع الشرق، اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب كسر الباب وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات لدى آخر سيئ النية أمكن ضبطه والذي أقر بإنفاقه المبلغ المالي على متطلباته الشخصية.

تم تحرير المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.