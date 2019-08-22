أخبار مصر | 'الصحفيين العرب' يؤكد دعمه لمطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 'الصحفيين العرب' يؤكد دعمه لمطالب نقابة محرري الصحافة اللبنانية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد الاتحاد العام للصحفيين العرب، دعمه للمطالب المشروعة لنقابة محرري الصحافة اللبنانية، بأهمية الحفاظ على صناعة الصحافة والإعلام في لبنان، والإصلاح التشريعي لقطاع الإعلام.

وقال الاتحاد في بيان له، إن عددًا كبيرًا من الصحف والمجلات تعرضت للإغلاق بلبنان، وهو ما ترتب عليه إنهاء خدمة عدد كبير من الصحفيين والإعلاميين، بما يستوجب تضامن الحكومة والبرلمان بلبنان مع النقابة، لمواجهة الأزمة لتعود الصحافة اللبنانية قوية كما كانت من قبل.

