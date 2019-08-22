أخبار مصر | نقيب المحامين يهنئ الأقباط بمناسبة عيد "العذراء"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نقيب المحامين يهنئ الأقباط بمناسبة عيد "العذراء" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

هنأ سامح عاشور، نقيب المحامين، البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، وكافة المصريين وخاصة الأقباط منهم بمناسبة عيد السيدة العذراء مريم عليها السلام.

وقال "عاشور"، إن المصريين لن ينسوا المواقف الوطنية المشرفة للكنيسة المصرية، وحرصها على وحدة وتماسك المصريين، في مواقف سجلها التاريخ بحروف من نور، ووقوفها ضد محاولات البعض تفتيت نسيج الشعب المصري.

يشار إلى أن البابا تواضروس الثاني، هنأ الأقباط بمناسبة انتهاء صوم السيدة العذراء مريم، خلال عظته الأسبوعية، اليوم الخميس من كنيسة العذراء مريم والأنبا رويس بالعباسية.