أخبار مصر | الإمام الأكبر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الإمام الأكبر يشيد بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد فضيلة الإمام الأكبر أحمد الطيب, شيخ الأزهر الشريف, رئيس مجلس حكماء المسلمين، بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث, وتؤسس لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس.

وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن تشكيل هذه اللجنة جاء في لحظة هامة تتطلب من كل محبي الخير والسلام التكاتف وتوحيد الجهود لنشر قيم التعايش والإخاء والتسامح في كافة ربوع العالم، مبينًا أن نشر مبادئ هذه الوثيقة وتطبيقها في حياة الناس من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

وهنأ فضيلة الإمام الأكبر أعضاء اللجنة باختيارهم لهذه المهمة الإنسانية ودعاهم إلى العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لنشر مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" في العالم أجمع، بما يحقق الأمن والتعايش والسلام بين الناس.

يذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة قد أعلنت عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف "وثيقة الأخوة الإنسانية", الاثنين الماضي, وضمت اللجنة كلًا من سعادة المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، و الأستاذ الدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسيد ياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي.