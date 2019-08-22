أخبار مصر | برلماني: الدولة حريصة على تطوير التعليم الجامعي وفتح مجالات تخصصية جديدة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر برلماني: الدولة حريصة على تطوير التعليم الجامعي وفتح مجالات تخصصية جديدة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشاد النائب فايز بركات، عضو لجنة التعليم بمجلس النواب، بحرص الدولة على تطوير التعليم الجامعي وفتح مجالات تخصصية جديدة تناسب التطور التكنولوجي العالمي وتلاقي احتياجات السوق المحلية والإقليمية والدولية، مؤكدا أن هذا التوجه يفتح مجالات عدةأمام الشباب للعمل والإنتاج.

وأوضح عضو لجنة التعليم، في بيان له، أنه تم خلال فترة قصير جدا افتتاح عددا من الجامعات التكنولوجية، وأقساما جديدة بالكليات تساير التغيّر الحادث والمستجدات العلمية، وهو ما يمثل محاولة جادة من الدولة لمواجهة البطالة بين الشباب إلى جانب إتاحة عدد كبير من فرص العمل فى المشروعات القومية الكبرى التى نفذتها الدولة، خاصة فى مجال التشييد والبناء.

وتابع عضو مجلس النواب، أنه في ظل حركة التشييد والبناء وضخامة المشروعات القومية للدولة كانت هناك مشكلة كبيرة فى توفير العمالة الفنية المدربة، ويمثل إنشاء العديد من الكليات والمعاهد التطبيقية الآن حلا لهذه المشكلة، مؤكدا أن البحث العلمي والتكنولوجيا هما سلاحا التطوير.