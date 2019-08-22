أخبار مصر | "الوزراء": إنابة بنك المعرفة للتعاقد مع شركة CDSM لصالح "الصحة"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": إنابة بنك المعرفة للتعاقد مع شركة CDSM لصالح "الصحة" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد.

وذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.