شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالي يعلن نتائج تحويلات تقليل الاغتراب لطلبة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة تحويلات تقليل الاغتراب لطلاب الثانوية العامة المرحلتين الأولى والثانية والتي بدأت من خلال موقع التنسيق من ٨ أغسطس لمدة ١٣ يوم انتهت في ٢٠ أغسطس .

وقال «عبدالغفار» في بيان الخميس، أن عدد الذين تقدموا بطلبات تحويلات عبر الموقع الالكتروني للتنسيق بلغ ٨٦ ألف و٦٨١ طالب من إجمالي طلاب المرحلتين والبالغ عددهم نحو ٣٦٩ ألف طالب، مشيرا إلى إنه تم تلبية رغبات التحويل لـ ٧٥ ألف و١٦٩ طالبًا، وذلك في ضوء الشروط والقواعد المنظمة والنسبة المقررة من المجلس الأعلى للجامعات، أي بنسبة 86.72 % من الذين تقدموا.