شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم»: انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول لطلاب الثانوية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 /2019.

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وقال خالد عبدالحكم، مدير عام الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس عام امتحان الثانوية العامة، في تصريح، الخميس، إن إجمالي عدد طلاب الثانوية العامة المتظلمين من نتائجهم بامتحانات الدور الأول بلغ 119 ألفًا و24 طالبًا وطالبة.

وأضاف «عبدالحكم» أن إجمالي عدد كراسات إجابات المواد المتظلم منها بلغ 339 ألفًا و117 كراسة إجابة، حيث تم زيادة درجات 23 ألفًا و573 كراسة إجابة.

يذكر أن الوزارة قد فتحت باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو الماضي وحتى أمس الأربعاء، حيث تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلًا من إجازة عيد الأضحى المبارك، وهي الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.