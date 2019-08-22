شكرا لقرائتكم خبر عن زياد بهاء الدين يشيد بتقدم الفن المصري المعاصر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أشاد الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولي الأسبق، خلال كلمته التي ألقاها بفعالية تحت عنوان«الفن الأفريقي.. العادات والحداثة»، والتى نظمها بونيلي إيريدي، مكتب المحاماة الدولي ومقره الرئيسي إيطاليا، بمدينة ميلانو، «بالتقدم الكبير الذي وصل إليه الفن المصري المعاصر، وتناول كذلك العديد من القضايا الآخرى التي تتعلق بحماية الملكية الفكرية الخاصة بالفنانين».

وأضاف بهاء الدين، يوجد لدينا اهتماماً خاصاً، كأحد مكاتب المحاماة الدولية الرائدة، بالفنون وكل القوانين والأطر المنظمة للأنشطة الفنية، حيث يمكننا لعب دور محوري نظراً للحاجة الملحة لدى العديد من الدول الإفريقية لتطوير تشريعاتها، لتحمي حقوق الفنانين وإبداعاتهم في مختلف المجالات، ونحن نرغب وعلى أتم الإستعداد لمشاركة خبرتنا في هذا المجال مع المهنيين والمؤسسات الإفريقية العاملة بهذا المجال حتى نساهم في تطوير المجال.

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وشهدت الفعالية حضور العديد من الشخصيات الهامة من ممثلي المتاحف والمؤسسات والمعاهد الثقافية، والمعارض الفنية الدولية وبيوت المزايدات، هذا بجانب العديد من هواة الفنون والمستشارين والخبراء في المجالات الفنية المختلفة.

وأشار بهاء الدين، إلى المكانة التي وصل إليها الفن المصري الحديث، والذي يمتلك تاريخاً حافلاً يبلغ أكثر من مئة عام، حيث زادت شهرة الفن المصري المعاصر خلال الأعوام السابقة على المستوى الإقليمي والدولي، ويوجد عدد من الفنانين المصريين المعاصرين الذين حصلوا على شهرة عالمية في العديد من المحافل والمعارض الدولية والكتالوجات التابعة للشركات الكبرى وبيوت المزايدات، مضيفاً: «وأني متحمس لما وصلت إليه حركة الفن المصري الحديث».

ومن جانبه، علق ألبرتو سارافالي، مدير الفريق المتخصص في الفنون والثقافة ببونيلي إيريدي قائلاً: «شهد سوق الفنون العالمي نمواً هائلاً خلال السنوات القليلة الماضية، ونتج عن هذا النمو، مع التركيز المتزايد على أهمية التراث الثقافي، تغير في القضايا المتعلقة بالحقوق الفكرية للفنون والمجالات الثقافية، حيث أصبح أكثر تعقيداً وتطوراً ومتعدداً للتخصصات».

وأضاف سارافيلي: «إن معرفتنا الواسعة بكل القضايا القانونية المتعلقة بهذا المجال، بجانب عشقنا الكبير لعالم الفنون، هو ما يميزنا عن الآخرين.»