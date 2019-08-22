شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ السويس يستقبل المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، بمكتبه الخميس الدكتور خالد صديق، المدير التنفيذي لصندوق تطوير العشوائيات، بحضور الدكتور عبد الله رمضان، نائب المحافظ، لمناقشة تطوير آخر منطقة عشوائية بنطاق حي "عتاقة".

وأكد الدكتور خالد صديق، أنه سيتم اعتماد 150 مليون جنيه لدعم تطوير المناطق غير المخططة بالسويس.

حضر اللقاء كلاً من المهندس وائل عزت، رئيس الإدارة المركزية لصندوق تطويرالعشوائيات، والمهندس حازم أبو بكر، منسق الصندوق بالإدارة المركزية، والمهندس عبد الصمد، أحمد مدير عام الإسكان والمهندسة شيماء فؤاد مدير عام التخطيط العمراني بالمحافظة.