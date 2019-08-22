شكرا لقرائتكم خبر عن الدكتور محمد القوصي رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019، بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي، رئيساً تنفيذياً لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام. وأشرف الدكتور محمد القوصي، على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، ومشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة، والتي تم التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.

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