شكرا لقرائتكم خبر عن السيسي يوافق على قرض بـ87.7 مليون دينار لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر الرئيس عبدالفتاح السيسي، الخميس، القرار الجمهوري رقم 96 لسنة 2019، بالموافقة على عقد قرض تسهيل دعم البيئة المواتية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة (الأول)، بين مصر وصندوق النقد العربي، والذي يقدم الصندوق بمقتضاه للحكومة المصرية قرضا مقداره 87 مليونًا و700 ألف دينار عربي حسابي، والموقع في القاهرة بتاريخ 8 أكتوبر 2018.
ووافق مجلس النواب على هذا القرار بجلسته التي عقدت بتاريخ 16 أبريل 2019.
ونشر القرار الجمهوري بالجريدة الرسمية في عددها الصادر اليوم.
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