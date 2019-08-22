شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس قناة السويس: الدولة تتبنى نهجًا جديدًا لتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكانياتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال رئيس هيئة قناة السويس الفريق أسامة ربيع، إن الدولة تتبنى نهجًا جديدًا لتعظيم الاستفادة من كافة مواردها وإمكانياتها، مشيرًا إلى أن القناة تحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية؛ لتحويلها إلى منصة لخدمة حركة التجارة العالمية.

جاء ذلك خلال لقائه اليوم الخميس وفدًا من المتدربين بالبرنامج التأهيلي التخصصي للدعاة من أئمة الأوقاف والأزهر الشريف بمركز المحاكاة والتدريب البحري التابع للهيئة في الإسماعيلية، وذلك ضمن البرنامج الرئاسي الذي تنظمه الأكاديمية الوطنية للتدريب؛ للتعرف عن قرب على مشروع قناة السويس الجديدة.

ووجه الفريق ربيع، شكره للرئيس عبدالفتاح السيسي على دعمه الكامل لمشروعات التطوير بالقناة، متعهدًا ببذل أقصى الجهد للحفاظ على المكانة الدولية الرائدة للقناة السويس وتعظيم عائداتها.

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وأضاف أن شباب الدعاة من الأوقاف والأزهر الشريف يحملون رسالة تصحيح المفاهيم الدينية الخاطئة وتشكيل وعي الأجيال وفقًا لمفاهيم الإسلام، مشيدًا بالدور الذي تلعبه الأكاديمية الوطنية للتدريب في دعم جهود الدولة نحو خلق كوادر بشرية شابة في كافة المجالات؛ تتماشى مع أهداف القيادة السياسية بتعزيز دور الشباب والاستفادة منهم؛ ليكونوا نواة نهضة مصر وقادة المستقبل.

وأشار إلى الجدوى الفنية لمشروع قناة السويس الجديدة الذي نجح في تقليل فترات العبور والانتظار للسفن العابرة من 22 ساعة إلى 11 ساعة فقط، علاوة على رفع عامل الأمان الملاحي للقناة وزيادة الطاقة العددية والاستيعابية لها، بما ساهم في زيادة المتوسط اليومي لعبور السفن.

ولفت الفريق أسامة ربيع إلى أنه من المتوقع- وفقًا لدراسات الجدوى- أن يرتفع المتوسط اليومي من 45 سفينة قبل إنشاء القناة الجديدة إلى 90 سفينة، وهو ما يضيف إلى موارد مصر من النقد الأجنبي والعملة الصعبة.

يشار إلى أن الوفد شاهد- خلال الزيارة- عرضًا تقديميًا عن تاريخ القناة ومراحل تطويرها المختلفة مرورًا بمشروع قناة السويس الجديدة، والذي نجح في رفع تصنيف القناة عالميًا، ثم قام الوفد بجولة بحرية في القناة الجديدة وأنفاق الإسماعيلية؛ لمشاهدة حجم الإنجاز على أرض الواقع.