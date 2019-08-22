شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 300 إشغال وإزالة حالتي تعد على أرض زراعية ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجّه المستشار هاني عبدالجابر، محافظ بني سويف، باستمرار رفع الإشغالات من الشوارع الرئيسية والميادين الحيوية لتحقيق السيولة المرورية، أمام حركة المواطنين والسيارات، للحفاظ على الشكل الحضاري والجمالي للمدن، وكذلك تنفيذ حملات إزالة تعديات البناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، تطبيقًا للقانون، وحفاظا على الرقعة الزراعية، واسترداد أراضي أملاك الدولة المتعد عليها.

وأسفرت الحملة عن رفع وإزالة 300 حالة إشغال متنوعة شملت إزالة عدد 33 ارصفة مخالفة وعدد 45 تاندات قماش وصاج وخشب وعدد 25 شمسية وعدد65 لافتات دعاية وعدد 39 كرسي وعدد 2 قطعة فراشة وعدد 3 موازين وعدد 18عربة يد خشب وعدد 12 سيبة لحمة وعدد 8 طشت صاج وعدد 36 باعة جائلين، فيما تم تحرير عدد15 محضر إشغالات طريق.

كما قامت الوحدة المحلية بإزالة عدد 2 حالة تعدي على أرض زراعية بمساحة 2 قيراط ناحية قرية صفط التابعة للوحدة المحلية بميدوم.