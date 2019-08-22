شكرا لقرائتكم خبر عن من هو المستشار أبوبكر الصديق رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد؟ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أدى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، اليمين الدستورية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، لتولي منصب رئيس هيئة قضايا الدولة الـ35، خلفًا للمستشار حسين عبده خليل.

والمستشار الدكتور أبوبكر الصديق من مواليد أول ديسمبر 1950، وكان يشغل منصب نائب رئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى للهيئة، وهو حاصل على دكتوراه في الاقتصاد والمالية العامة، وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع.

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كما شغل عضوية المحكمين المعتمدين لدى مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، وعضو الجمعية التأسيسية للمحكمة الاقتصادية العربية التابعة لمنظمة الوحدة الاقتصادية العربية، وحاصل على ليسانس الحقوق بجامعة القاهرة عام 1973، ودبلوم في الدراسات العليا في القانون من جامعة المنوفية، ودبلوم الدراسات العليا في القانون الجنائي بجامعة طنطا.

وتدرج المستشار أبوبكر الصديق في هيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد، ثم مستشار، إلى أن عين نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة.

وأعير المستشار أبوبكر الصديق للعمل بالمملكة العربية السعودية باحثًا قانونيًا بالبنك الزراعي العربي السعودي، ومستشارًا قانونيًا لوزارة النفط والصناعة البحرينية، ومستشارًا قانونيًا لشركة قناة السويس للإنشاءات البحرية، ومستشارًا قضائيًا لمحافظتي الإسماعيلية والسويس ومصلحة الجمارك (المنطقة الحرة ببورسعيد).