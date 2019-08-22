شكرا لقرائتكم خبر عن مدير «الصحة العالمية»: حملة «100 مليون صحة» الأكبر في تاريخ البشرية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

رحبت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، بزيارة تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية، لمصر، حيث اعتبرتها زيارة خاصة، نظرا لاشادته بجميع المبادرات التي نفذتها مصر، وأصبحت نموذجا يحتذي به أمام العالم.

وأضافت زايد، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في قصر الاتحادية مع مدير منظمة الصحة العالمية، أن تادروس ناقش مع الرئيس عبدالفتاح السيسي نتائج حملة ١٠٠ مليون صحة التي اعتبرها أكبر حملة على مستوى العالم وتمتاز بالسرعة والجودة، كما أنها أكبر حملة في تاريخ البشرية في مجال الصحة العامة.

وأشارت وزيرة الصحة إلى أن منظمة الصحة العالمية تتعاون مع وزارة الصحة في كل المجالات كما أنها مراقب خارجي على كل أنشطة ومبادرات وزارة الصحة، مشددة على أن مصر لديها مصداقية في كل المبادرات التي قامت بتنفيذها.

واوضحت زايد أن تقرير التحقق الخاص بمنظمة الصحة العالمية تحقق من تنفيذ مبادرة ١٠٠ مليون صحة من خلال ٢٥٥٠ ساعة عمل على الأرض وتاكدوا من البيانات ودقتها، كما أثبتوا أن حملة ١٠٠ مليون صحة نفذت بطريقة علمية وشهدت المسح لأكثر من ٦٠ مليون مواطن مصري، مشددة على أن تقرير التحقق سلمه مدير منظمة الصحة العالمية لرئيس الجمهورية.

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ومن جانبه، أعلن تادروس أدهانوم مدير عام منظمة الصحة العالمية عن سبب زيارته لمصر، مشددا على أن الهدف من الزيارة الاعلان عن دراسة التحقق التي قامت منظمة الصحة العالمية باعدادها، مشددا على أنه عندما التقي الرئيس عبدالفتاح السيسي في قمة أوساكا تكلم معه الرئيس عن حملة ١٠٠ مليون صحة وظل الحديث بينهما لأكثر من ساعة ونصف حيث تحدث الرئيس معه بالتفصيل عن الحملة.

وأوضح مدير منظمة الصحة العالمية أن حملة ١٠٠ مليون صحة الاكبر على الطلاق، حيث تم فحص اكثر من ٦٠ مليون شخص، فهي حملة عظيمة تفخر منظمة الصحة العالمية بالمشاركة فيها، مشيرا إلى أن الاستراتيجية العامة التي وضعت للقضاء على فيروس بحلولى٢٠٣٠، ولكنه على ثقة أن مصر ستنجح في القضاء عليه قبل ٢٠٣٠، حيث أن مصر ستتقدم صفوف الدول مهنئا الحكومة المصرية على هذه الحملة العظيمة.

وأشار تادروس إلى أن الرئيس السيسي يؤمن بالمشاركة كما أن حملة ١٠٠ مليون صحة لم تعط فيروس سي فحسب وانما غطت الأمراض غير السارية وهو ما ابهر العالم، مشددا على أن الرئيس السيسي يصر على مواجهة المشاكل التي تواجه البلاد، كما أنهم مهتم بجمع البيانات، مشددا على أن هناك حملة متعلقة بالسيدات وجار فحص ٢٨ مليون سيدة، فضلا عن تنفيذ مبادرة قوائم الانتظار والتي من بينها سوء التغذية، مبديا انبهاره بخطة مصر الصحية والتي ستغير الكثير وتوفر الدروس للدول الأخري.

وقال تادروس أنه سعد بقول الرئيس عبدالفتاح السيسي أن الصحة ليست الأثرياء فحسب وانما للجميع وهذا لن ينطبق في مصر بل في افريقيا كلها باعتبار الرئيس السيسي رئيس الاتحاد الافريقي.

كما أشاد بتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل ونجاحه في محافظة بورسعيد، مشددا على دعم منظمة الصحة العالمية لمصر.