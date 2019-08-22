شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية: لا تهاون مع المعتدين على أملاك الدولة منذ سنوات والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أكد الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق محافظ القليوبية أن المحافظة بجميع أجهزتها التنفيذية والأمنية مستمرة في استرداد أملاك الدولة، مشددًا على أنه «لن نتهاون مع المعتدين منذ سنوات، واعتقدوا أنهم سيفلتون من المحاسبة».
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده المحافظ مع رؤساء المدن والجهاز التنفيذي للمحافظة ورؤساء المراكز والمدن، الخميس، مطالبًا بتكثيف الجهود والتعاون مع كافة الأجهزة المعنية فيما يخص جهود التقنين وتوقيع أكبر عدد من العقود لتحصيل حقوق الدولة وتحقيق النسب المستهدفة.
قام المحافظ خلال الاجتماع بعرض جهود المحافظة فيما يخص عمل اللجان المشكلة لتقنين الأراضي والمبالغ التي تم تحصيلها وعدد الحالات التي تقدمت للتقنين وكذلك جهود المحافظة والأجهزة المعنية فيما يخص الموجة الثالثة عشر لإزالة التعديات على أراضى وأملاك الدولة، وعدد الحالات التي تم استردادها سواء الأراضى الزراعية والمبانى وعدد إذونات رسوم الفحص والمعاينة التي تم تحريرها وعدد الطلبات التي تم إرسالها للمتغيرات المكانية وتم الموافقة.
ووجه المحافظ بضرورة الاستمرار في تحسين الأداء خلال الفترة المقبلة على مستوى كافة المدن والمراكز وتسهيل الإجراءات على الراغبين في تقنين الأراضي وحل أي مشكلات فيما يخص عمليات التقنين.
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