شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي تخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول قيام وزارة الكهرباء بتخفيف الأحمال الكهربائية عن بعض المناطق؛ لعدم توافر الطاقة الكهربائية بشكل كافي.

وأوضح المركز في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء، مؤكدة أنه لا صحة لتخفيف الأحمال الكهربائية عن أية منطقة على مستوى الجمهورية لوجود عجز في الكهرباء.

وأشارت وزارة الكهرباء إلى نجاح الدولة في رفع كفاءة شبكات الكهرباء بما يسمح بتأمين كافة احتياجات المواطنين من الكهرباء، بالإضافة لتحقيق احتياطي يبلغ حوالي 25%، مؤكدة أن كل ما يثار في هذا الشأن مجرد شائعات لا أساس لها من الصحة تستهدف إثارة البلبلة وغضب المواطنين.

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وأضافت أن مصر دخلت مرحلة جديدة في قطاع الطاقة، وتحولت من تأمين احتياجات المواطنين من الكهرباء إلى رفع مستوى جودة التغذية الكهربائية والخدمات الموجهة للمواطنين وتأمين التنمية المستدامة، ومن الاعتماد على المصادر التقليدية للاعتماد على المصادر المتجددة التي تواكب العالم في القرن الـ21.

ولفتت إلى تنفيذ عملية تطوير شاملة لشبكات النقل والتوزيع ومراكز التحكم، والتي ساهمت في تحسين قدرة الشبكة القومية على استيعاب زيادة الاستهلاك المتوقعة خاصة خلال فصل الصيف، مشيرة إلى تنفيذ مشروعات ضخمة من شأنها تحول مصر إلى مركز رئيس لتداول الطاقة، يأتي من بينها مشروع الربط الكهربائي مع دول الجوار خاصةً دولة السودان، ومشروع المحطة النووية لتوليد الكهرباء بالضبعة.



وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أية حقائق، تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).