شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تنفي التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء ما تردد حول التلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع؛ مما تسبب في إدخال المواطن في شريحة أعلى.

وأوضح المركز- في تقرير توضيح الحقائق الصادر اليوم الخميس أنه تواصل مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، والتي نفت صحة تلك الأنباء تمامًا، مؤكدة أنه لا صحة على الإطلاق لوجود أي تلاعب في طرق شحن العدادات مُسبقة الدفع.

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وشددت وزارة الكهرباء على توافر كافة معايير الدقة والتأمين في العدادات مُسبقة الدفع، بحيث يحسب الرصيد تلقائيًا بناءً على شريحة المشترك الحالية وفقًا لقيمة التيار المستهلك، وأن كل ما يثار في هذا الشأن شائعات تستهدف إثارة البلبلة بين مُستخدمي العدادات مُسبقة الدفع .

وذكرت أن العداد مُسبق الدفع به حدود للشرائح، كما يوجد به سعر لكل شريحة والتي سبق الإعلان عنها من قبل الوزارة، وذلك يكون وفقًا لنوع النشاط الذي تعاقد المُشترك عليه، حيث يذهب المشترك تلقائيًا إلى الشريحة وفق استهلاكه لعدد الكيلو وات وإذا تخطى حد الشريحة ينتقل إلى الشريحة الأعلى، فالمشترك لا يثبت على شريحة معينة طوال الشهر إلا إذا وصل إلى الشريحة الأخيرة فإنه يثبت عليها.. منوهة بأن المستهلك يعود تلقائيًا إلى الشريحة الأولى عند أول كل شهر، وذلك يكون في أول يوم من الشهر الجديد.

وناشدت الوزارة جميع وسائل الإعلام المختلفة ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ضرورة تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار والتواصل مع الجهات المعنية بالوزارة؛ للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق تؤدي إلى إثارة غضب المواطنين، وفي حالة وجود أي استفسارات أو شكاوى فنية أو تجارية متعلقة ‏بخدمات الكهرباء يرجى الاتصال على الخط الساخن (121).