شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة البيئة تناقش مع محافظ القاهرة الوضع التنفيذي لمنظومة إدارة المخلفات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، اجتماعا لمناقشة وضع منظومة إدارة المخلفات بالمحافظة والوضع الحالي لمدفن العبور، بحضور رئيس هيئة تجميل ونظافة القاهرة، ورئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات، والدكتور خالد قاسم ممثلا عن وزير التنمية المحلية، وممثلين عن الجهات المعنية والهيئة العربية للتصنيع.

وناقش الاجتماع موقف تنفيذ خطة تحسين منظومة النظافة بالقاهرة فيما يتعلق بأعمال البنية التحتية من غلق المقالب العشوائية ووضع المحطات الوسيطة، وأيضا ما يخص عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع وادارة المحطات.

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وأكدت «فؤاد» أن جهاز تنظيم إدارة المخلفات يقوم بالرصد والرقابة لوضع منظومة إدارة المخلفات من خلال تنفيذ منظومة للرصد والمتابعة، حيث تم إنشاء تطبيقين للرصد أحدهما على مستوى الجهات المختصة وآخر يتلقى رصد المواطن لبؤر تجمع المخلفات وذلك بالتطبيق على عدد ٦ احياء كمرحلة أولى، وشددت على دور عمليات الرصد والمتابعة في تفعيل المنظومة.

وفيما يخص مدفن العبور، وجهت وزيرة البيئة باتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة الوضع الحالي للمدفن ورفع المخلفات وإعداد خطة تشغيل للمدفن يقوم جهاز المخلفات بالمتابعة الدورية لها واحكام عمليات دخول المخلفات به، حيث وجهت بضرورة رفع وتفريغ المخلفات بالمحطات الوسيطة الحالية ونقاط المناولة والتخلص الآمن منها بالمواقع المخصصة.

ومن جانبه، أكد محافظ القاهرة على ضرورة الإسراع بتنفيذ الإجراءات العاجلة فيما يخص تنفيذ منظومة النظافة ومعالجة الوضع بمدفن العبور.

وقامت وزيرة البيئة عقب الاجتماع بزيارة مفاجئة لنقطة تجميع المخلفات بالفسطاط، برفقة اللواء عادل أبوحديد رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة، حيث تفقدت الوضع بالنقطة والتي من المزمع اقامة محطة وسيطة بها ووجهت بالرفع والتفريغ المستمر للمخلفات ضمانا لعدم حدوث تراكمات أو اشتعال عشوائي.