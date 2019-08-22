مصر تشارك في مهرجان الموسيقات العسكرية بالساحة الحمراء في موسكو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

انطلقت فعاليات المهرجان الدولى الثانى عشر للموسيقات العسكرية "سباسكيا تاور"، بالساحة الحمراء وسط العاصمة الروسية موسكو والذى تشارك فيه الفرقة الموسيقية العسكرية المصرية ضمن فرق موسيقية من 13 دولة مشاركة بالمهرجان الذى يستمر حتى الأول من سبتمبر 2019.

حيث بدأت جميع الفرق المشاركة في تنفيذ التدريبات خلال الأيام الأولى للمهرجان لتقديم أفضل العروض وسط أجواء حماسية مبهرة امتزجت فيها المعزوفات والمقامات الموسيقية الشرقية والغربية مع الألوان المبهرة لميدان الساحة الحمراء بموسكو والذي ضم بين جنباته العديد من المبانى ذات الطابع التاريخي العريق وعدد من المتنزهات والمقاصد السياحية.

ويمثل المهرجان الدولي للموسيقات العسكرية أحد أهم الملتقيات الثقافية والموسيقية على الساحة العالمية والذى تمتزج من خلاله ثقافات الشعوب من مختلف قارات العالم لعرض مقتطفات من تراثهم الثقافي والفني ويقدمون رساله للمحبة والتسامح والسلام بين شعوب الإنسانية.

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وحققت الموسيقات العسكرية شهرة واسعة على المستوى الدولى واستطاع الفريق السيمفوني للقوات المسلحة المصرية أن يحصد المراكز الأولى في العديد من المهرجانات العالمية.

وخلال فعاليات المؤتمر الصحفى الذى نظمته إدارة المهرجان لقادة الوفود المشاركة نقل مدير إدارة الموسيقات العسكرية تحيات وتقدير الفريق أول محمد زكى القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة لإدارة المهرجان على إجراءات التنظيم والاستقبال وتقديم كافة الجهود للفريق المصري.

وأكد عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين القوات المسلحة لكلا البلدين الصديقين، مشيدا بأهمية المهرجان الدولي الذى يمثل بيئة خصبة تمتزج فيها الفنون والثقافات الإنسانية بمختلف أشكالها، وتقديم رسالة للخير والسلام بين الشعوب والإنسانية، وقدم الشكر والتقدير.

من جانبه أثنى قائد فريق الموسيقات العسكرية الروسي على الفريق السيمفوني العسكري المصري بأدائه الاحترافي ومظهره الانضباطي الذى يقدم صورة مشرفة نالت إعجاب الحاضرين.