مدير منظمة الصحة العالمية: منهبر باهتمام السيسي بالأرقام والبيانات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:

قال تادروس أدهانوم، مدير عام منظمة الصحة العالمية، أنه عندما قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى في قمة العشرين بمدينة أوساكا اليابنية تحدثا نحو ساعة ونصف عن حملة 100 مليون صحة.

وأضاف أدهانوم، في مؤتمر صحفي عقب لقائه الرئيس السيسي اليوم، أن "قادة قمة العشرين يأتون لمصافحة الرئيس الذي ظهر حريصا على استكمال الحديث معي عن هذه الحملة فكان يصافحهم فقط ثم يستكمل كلامه معي عن الحملة".

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وقال مدير عام المنظمة أنه "منبهر من التقدم المحرز على مستوى ملف الصحة فى مصر، وسعدت جداً بأن الرئيس ذكر بأن الصحة ليست للأثرياء فحسب وإنما للجميع".

وأبدى انبهاره أيضا باهتمام الرئيس السيسى بالبيانات والأرقام، مشيرًا إلى أنه تحدث مع الرئيس عن قوائم الانتظار، والكشف عن الأمراض الخاصة بسوء التغذية.

وأكد استمرار المنظمة العالمية في دعم مبادرات مصر، كما أشار إلى أن نجاح التأمين الصحى فى بورسعيد يشعرنا بالفخر في منظمة الصحة العالمية.