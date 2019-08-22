التعليم: طلاب الثانوية تظلموا من 339 ألف كراسة إجابة بالدور الأول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

أعلنت وزارة التربية والتعليم، انتهاء فترة تقديم التظلمات من نتائج امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018/ 2019، أمس الأربعاء.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، قال خالد عبد الحكم، مدير الإدارة العامة للامتحانات ونائب رئيس امتحان الثانوية العامة، إن إجمالي عدد الطلاب الذين تظلموا من نتائجهم بامتحانات الدور الأول للثانوية العامة، بلغ 119 ألفًا و 24 طالبًا وطالبة وبلغ إجمالي عدد كراسات الإجابة المتظلم من نتيجتها 339 ألفًا و117 كراسة إجابة، مشيرًا إلى زيادة الدرجات لـ 23 ألفًا و 573 كراسة إجابة، بعد فحص التظلمات.

وفتحت وزارة التربية والتعليم، باب التظلمات لطلاب الثانوية العامة يوم الثلاثاء 16 يوليو 2019، وامتدت ليوم الأربعاء الموافق 21 أغسطس 2019 حيث تم مد فترة التقدم للتظلمات بدلاً من أجازة عيد الأضحى المبارك، وهى الفترة القانونية للتظلمات والمحددة بشهر من إعلان النتيجة.