بشراكة أوروبية.. إطلاق مدرسة جديدة للتكنولوجيا التطبيقية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين محمد:

وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، بروتوكول تعاون مشترك مع الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة؛ لإطلاق مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية بمدينة العبور بمحافظة القليوبية، وذلك في إطار سعي الوزارة لتطوير التعليم الفني ورفع جودته.

وبحسب بيان صحفي، اليوم الخميس، حضر توقيع البروتوكول كل من: الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، محمود فهمى القيسي، رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الفرنسية بالقاهرة، نور أحمد كامل، ممثلة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، أيمن بدوي، رئيس فرع الإسكندرية لغرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، وعدد من قيادات الوزارة.

وقال الدكتور محمد مجاهد، إن مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية، تعد أول مدرسة تكنولوجيا تطبيقية بمحافظة القليوبية متخصصة في مجال الصيانة الكهربائية، والذي يعد من أهم المجالات الصناعية التي يحتاجها سوق العمل المحلي والدولي بشكل كبير في الآونة الآخيرة.

وأضاف مجاهد، أنه يجري العمل بالمدرسة لإعداد عمالة فنية مؤهلة للعمل بمجال الصيانة الكهربائية داخل وخارج مصر، من خلال مراعاة تطبيق المعايير الدولية في طرق التدريس والتدريب والتقييم والمناهج الدراسية المتبعة بها، حيث يطبق الجانب النظري بالمدرسة على أساس مناهج دراسية قائمة على نظام الجدارات، والجانب العملي من خلال توفير ورش عمل وتدريبات عملية للطلاب بالمصانع والشركات لضمان مواكبة التدريب للمستجدات التكنولوجية في مجال الصيانة الكهربائية.

وفي سياق متصل، قالت حبيبة عز، مستشارة وزير التربية والتعليم ومنسق مشروع إصلاح التعليم، إن مدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية هي أول مدرسة فنية مصرية متخصصة بمجال الصيانة الكهربائية تحصل على الاعتماد الفرنسي، مما يجعلها بؤرة تعليمية ومركز تدريبي متخصص يقصده الكثيرين.

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وأضافت عز، أنه بالفعل تقدم الكثير من الطلاب من محافظات القاهرة الكبرى للالتحاق بمدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية خلال شهر يوليو الماضي، وأجريت اختبارات القبول لهم فى اللغة العربية والإنجليزية والرياضيات، بالإضافة إلي خضوعهم للمقابلات الشخصية، لاختيار 120 طالب فقط للالتحاق بالمدرسة في أول سنة دراسية بها، وجرى الإعلان عن نتيجة هؤلاء الطلاب وأسمائهم بمديريات التربية والتعليم بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية.

واختتمت عز، أنه يجري توفير العديد من المميزات لطلاب هذه المدرسة مثل: الحصول على شهادة مصرية ذات جودة عالمية، توفير تدريبات عملية لهم بالمصانع والشركات، توفير الرعاية الصحية، وتقديم مكافآت مادية أثناء فترات التدريب العملي، بالإضافة إلي الأنشطة الفنية والرياضية والترفيهية التي تساعدهم في تطوير مهاراتهم القيادية والحياتية وزيادة ثقتهم بأنفسهم.

وقالت نور أحمد كامل، ممثلة المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية بمصر، إن توقيع هذا البروتوكول يعد استكمالًا لنجاح التعاون الذي تم بين كل من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، والمعهد الأوروبي للتعاون والتنمية، وغرفة التجارة والصناعة الفرنسية في يوليو 2016، حيث نفذ بنجاح برنامج المعهد الأوروبي للتعاون والتنمية "بذور الأمل" فى مدرستين حكوميتين بالإسكندرية هما: مدرسة الرأس السوداء الفنية الصناعية بنين ومدرسة الورديان الفنية الصناعية بنات.

وأضافت أنه استكمالًا لهذا التعاون المثمر وإيمانًا بضرورة دعم جهود الدولة التى تهدف إلى تنمية مهارات طلاب التعليم الفني، وتأهيلهم لسوق العمل جرى توقيع هذا البروتوكول لتنفيذ أنشطة مشروع بذور الأمل بمدرسة إليكترو مصر للتكنولوجيا التطبيقية المطبقة للمعايير الدولية.

وعبر محمود فهمى القيسي، رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة الفرنسية بمصر، عن سعادته البالغة بتوقيع هذا البروتوكول بين الغرفة ووزارة التربية والتعليم، معربًا عن رغبة الغرفة في التوسع في تطوير مدارس التعليم الفني لتشمل محافظات أخرى في مصر.