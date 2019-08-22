شيخ الأزهر يشيد بتشكيل لجنة لتنفيذ وثيقة "الأخوة الإنسانية"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود مصطفى:

أشاد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، بتشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة "الأخوة الإنسانية"، مشيرًا إلى أن هذا القرار يمثل خطوة مهمة لتحقيق أهداف الوثيقة التي تعد الأولى من نوعها في تاريخنا الحديث وتؤسس لنشر ثقافة المواطنة والتعايش والإخاء بين الناس.

وأكد الطيب في بيان الخميس، أن تشكيل هذه اللجنة جاء في لحظة هامة تتطلب من كل محبي الخير و السلام التكاتف وتوحيد الجهود لنشر قيم التعايش والإخاء والتسامح في كافة ربوع العالم .

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وهنأ الطيب، أعضاء اللجنة باختيارهم لهذه المهمة الإنسانية ودعاهم إلى العمل والاجتهاد خلال الفترة المقبلة لنشر مبادئ "وثيقة الأخوة الإنسانية" في العالم أجمع، بما يحقق الأمن والتعايش والسلام لكل الناس، مؤكدًا أن نشر مبادئ هذه الوثيقة وتطبيقها في حياة الناس من شأنه أن يسهم في تحقيق الأمن والاستقرار في جميع أنحاء العالم.

يذكر أنه جرى الإعلان في التاسع عشر من أغسطس الجاري عن تشكيل لجنة عليا لتحقيق أهداف وثيقة الأخوة الإنسانية التي وقعها كل من الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف والبابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، في أبوظبي خلال شهر فبراير الماضي .

وتضم اللجنة كلا من..المطران ميغيل أنجيل أيوسو غيكسوت، أمين سرّ المجلس البابوي للحوار بين الأديان، والدكتور محمد المحرصاوي، رئيس جامعة الأزهر، والأب الدكتور يوأنس لحظي جيد، السكرتير الشخصي للبابا فرانسيس، والقاضي محمد محمود عبدالسلام، المستشار السابق لشيخ الأزهر، ومحمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي، والدكتور سلطان فيصل الرميثي، الأمين العام لمجلس حكماء المسلمين، والسيد ياسر حارب المهيري الكاتب والإعلامي الإماراتي.