مباحث المرور تضبط صاحب شركة لاتهامه بتزوير المحررات الرسمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

تمكن رجال وحدة مباحث المرور، من القبض على صاحب شركة لتزويره الأوراق والمحررات الرسمية لرخص السيارات.

تمكن رجال مباحث المرور بقيادة العقيد إيهاب حسين، رئيس مباحث المرور بالقاهرة، والمقدم أحمد محروس بمباحث المرور، من ضبط "سيد.م" صاحب شركة كسماتكس للاستيراد وتوريد مستحضرات التجميل والمستلزمات الطبية، لقيامه بمزاولة نشاطاً إجرامياً في مجال تزوير المحررات الرسمية ورخص تسيير السيارات.

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وبتفتيش المتهم بمعرفة الرواد فتحي عمران وعلي موسى ومحمد كمال، ضباط مباحث المرور، عُثر بحوزته على "8 رخص تسيير سيارات خالية البيانات، 8 أغلفة بلاستيك ذو علامة مائية، مبلغ مالي 500 جنيه.

وبمواجهته أمام اللواء نبيل سليم، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، والعميد محمد العناني، رئيس مباحث قطاع التأمين، والعقيد محمد العسيلي، مفتش مباحث الوحدات، اعترف بتحصله على المضبوطات من شخص آخر جاري تحديده وتقنين الإجراءات لضبطه بقصد ترويجها على عملائه مقابل مبالغ مالية، وأن المبلغ المالي المضبوط بحوزته من متحصلات نشاطه الإجرامي.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق، وجاري العمل على تحديد وضبط المتهم الهارب.