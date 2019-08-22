"استئناف القاهرة" تعدل مقار 8 دوائر أسرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – طارق سمير: وافق المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل على قرار المستشار بدري عبد الفتاح بدري رئيس محكمة استئناف القاهرة بتعديل مقار انعقاد 8 دوائر أسرة بمحكمة استئناف القاهرة بهدف التيسير على المتقاضين ودفاعهم ومنعا للتكدس والزحام بمقار المأموريات المختلفة اعتبارا من دور أغسطس الحالي. وتضمن القرار نقل مقار انعقاد جلسات دوائر شئون الأسرة أرقام 93 و 125 و 132 و 186 و 187 و 188 و 189 و 190 إلى مقر محكمة استئناف القاهرة الرئيسي بدار القضاء العالي بدلا من المقر الحالي بمأمورية استئناف زينهم بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية.

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