بـ 3 بنادق آليه.. ضبط عنصر إجرامي لاتجاره في الأسلحة النارية بسوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

نجح قطاع الأمن العام بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بسوهاج، في ضبط أحد الأشخاص بسوهاج لقيامه بالاتجار في الأسلحة النارية غير مرخصة وبحوزته 3 بنادق آليه.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، قيام عنصر إجرامي سبق اتهامه في 4 قضايا "سلاح، إطلاق أعيرة نارية، مشاجرة، ضرب" آخرهم قضية "إطلاق أعيرة نارية"، مُقيم بدائرة مركز شرطة العسيرات، بالاتجار في الأسلحة النارية غير المرخصة متخذاً من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامي.

جرى تحرير المحضر اللازم وباشرت النيابة التحقيق.