ضبط مصنع يُنتج زيوت غير صالحة للاستخدام بمصر القديمة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت مباحث القاهرة من ضبط مصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مره أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

‏كانت البداية عندما وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة مصر القديمة تفيد بأن "أسامة.س"، 38 سنة، مسئول عن مصنع زيوت الكائن بمنطقة بطن البقر، دائرة القسم ومقيم بذات العنوان، يُدير المصنع بدون ترخيص لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام وإعادة تعبئتها مره أخرى بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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وبالاشتراك مع مفتشي التموين بالمديرية تم استهدافه على الفور بمأمورية أسفرت عن ضبطه، وعُثر بداخل المصنع على 5 أطنان دهون لتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام، 2.600 طن زيت معدة للبيع داخل تنكات، وميزان بسكول، 20 برميل فارغ.

وبمواجهته بالتحريات وما أسفر عنه الضبط اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وقيامه بتصنيع الزيوت الغير صالحة للاستخدام وتعبئتها بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وبالعرض على اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة، كلف بتحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.