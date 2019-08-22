46 عامًا في القضاء.. السيرة الذاتية لرئيس هيئة قضايا الدولة الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – محمود السعيد:

تولى المستشار الدكتور أبوبكر الصديق محمد عامر رزق، رئاسة هيئة قضايا الدولة بعد حلفه اليمين القانونية أمام الرئيس السيسي اليوم الخميس.

المستشار "أبوبكر الصديق" كان نائبًا لرئيس هيئة قضايا الدولة وعضو المجلس الأعلى بالهيئة ورئيسًا لقطاع جنوب القاهرة.

ولد المستشار "الصديق" في محافظة الدقهلية عام 1950 ويبلغ سن المعاش في الأول من ديسمبر 2020.

حصل رئيس هيئة قضايا الدولة الجدي على ليسانس حقوق من جامعة القاهرة عام 1973 ثم دبلوم الدراسات العليا في القانون العام من جامعة المنوفية عام 1993 ودبلوم القانون الجنائي في العام التالي، وحصل على درجة الدكتوراه في المالية العام والاقتصاد من جامعة المنوفية عام 2000.

المستشار "الصديق" عيَّن بهيئة قضايا الدولة بوظيفة مندوب مساعد سنة 1973 وتدرج في مناصبها حتى وظيفة مستشار عام 1992 إلى ان عين نائبًا بالهيئة عام 1997 وتنقل بين فروع الهيئة وأقسامها جميعًا.

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يحمل رئيس هيئة قضايا الدولة الجديد خبرات متعددة فباشر جميع القضايا المدنية والتجارية والجنائية والإدارية التي تكون الدولة طرفًا فيها، وإجادة مراجعة صيغ العقود بما فيها الاستثمار والقيام بكافة الأعمال في منازعات التحكيم والإلمام بموضوعات الجمارك والضرائب والاستيراد والتصدير.

أعير المستشار "الصديق" للمملكة العربية السعودية للعمل باحثًا قانونيًا بالبنك الزراعي العربي السعودي في الفترة من 1980 إلى 1983، ثم انتدب مستشارا قانونيًا لشرطة قناة السويس للإنشاءات البحرية خمس سنوات، في الفترة من 1984 إلى 1989، فيما عُين خلال تلك الفترة أيضًا محكمًا عن الشرطة في منازعاتها مع الجهات الحكومية والأشخاص الاعتبارية الأخرى.

خلال العام 1986 \ 1987 انتدب مستشارًا قضائيًا لمحافظة الإسماعيلية ومحكمًا عنها في بعض المنازعات، وعمل بالتفتيش الفني القضائي لهيئة القضايا الدولة - مفتشًا - من 1987 م 1991، ووكيلًا للتفتيش سنة 1996 \ 1997.

انتدب مستشارًا قانونيًا لمصلحة الجمارك (المنطقة الحرة ببورسعيد) لمدة ست سنوات من 1989 / 1995، وانتدب لتدريس مادتي المالية العامة والاقتصاد بكلية حقوق المنوفية من 1993 /1998، وانتدب لوكالة وزارة العدل لشئون الإدارات القانونية من 1995 /1997، وانتدب مستشارًا قانونيًا لمحافظة السويس منذ 1998 وحتى 2000.

أعين لمملكة البحرين مستشارًا قانونيًا لوزارة النفط والصناعة من 2000 إلى 2005، وشارك في إعداد تقرير (خطة العمل المستقبلية لوزارة النفط)، لاعتماده كإطار عام لخطط وسياسات وبرامج قطاع النفط للمرحلة القادمة بناء على تعميم رئيس الوزراء البحريني، ونال شهادة تقدير تقدير عن جهوده في 17 فبراير 2003.

تجدر الإشارة إلى أنه تم تعيين المستشار أبوبكر الصديق رئيسا لهيئة قضايا الدولة خلفًا للمستشار حسين عبده خليل الذي بلغ سن التقاعد.