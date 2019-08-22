ضبط سيارة محملة ببضائع أجنبية الصُنع عبر محور قناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران: نجحت أجهزة الأمن، في ضبط سيارة نقل محملة بكمية كبيرة من البضائع الأجنبية غير خالصة الرسوم الجمركية. كانت الخدمات الأمنية بالإدارة العامة لتأمين محور قناة السويس المعينة بمنفذ كوبري المنزلة الجديد الجمركي، تمكنت من ضبط سيارة نقل بداخلها شخصين ومحملة بكميات كبيرة من البضائع أجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية، حال دخولها من الجهة الخلفية للمنفذ "بوابة الخروج في محاولة لمستقليها بالعبور من المنفذ دون الخضوع للإجراءات الجمركية". وبمناقشة مُستقليها أقرا بارتكاب الواقعة بقصد التهرب من سداد الرسوم الجمركية المستحقة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

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