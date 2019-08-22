أخبار مصر | تعيين "القوصي" رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تعيين "القوصي" رئيسا تنفيذيا لوكالة الفضاء المصرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن وزير التعليم العالي والبحث العلمي عن صدور قرار جمهوري رقم (410) لسنة 2019 بتعيين الدكتور محمد عفيفي طه أحمد القوصي رئيسًا تنفيذيًا لوكالة الفضاء المصرية بدرجة وزير لمدة عام.

جدير بالذكر أن القوصي أشرف على إطلاق أول قمر صناعي لمصر 2007، وشارك في وضع قانون إنشاء وكالة الفضاء المصرية واللائحة التنفيذية الخاصة بها، فضلًا عن وضع مشروع قانون الفضاء المصري، وكذا مشروع إنشاء مركز تجميع واختبار الأقمار الصناعية بالمدينة الفضائية بالقاهرة الجديدة والتي تم التخطيط المبدئي لها لتحتوي على كل الأنشطة الفضائية بمصر.