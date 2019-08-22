أخبار مصر | وزير التعليم العالي يعلن مفاجأة للاعبي منتخب ناشئ كرة اليد بعد الفوز بكأس العالم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزير التعليم العالي يعلن مفاجأة للاعبي منتخب ناشئ كرة اليد بعد الفوز بكأس العالم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وجه الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي التهنئة لأبطال المنتخب الوطنى لكرة اليد للناشئين لحصولهم على بطولة كأس العالم، لأدائهم البطولd، ورفع اسم مصر بين دول العالم.

وتقديرا لأبطال العالم، فقد وجه الوزير بإعفاء طلاب الجامعات الحكومية من فريق منتخب كرة اليد للناشئين (جامعتا عين شمس -حلوان) من المصروفات طوال فترة دراستهم بالجامعة.

كما وجه الوزير بمنح الطلاب خريجى الثانوية العامة لهذا العام منحاً للدراسة بالجامعات الخاصة والأهلية والدولية فى الكليات التى يختارونها شريطة أن يكونوا مستوفين لشروط القبول بهذه الكليات.

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كما أعلن وزير التعليم العالى والبحث العلمى التنسيق مع د.اسماعيل عبدالغفار رئيس الأكاديمية البحرية للنقل البحرى والتكنولوجيا لتوفير منح للطلاب الدارسين بالأكاديمية من أعضاء الفريق تقديرا لأدائهم البطولى.

كما أكد الوزير على توفير منح للدراسة بالجامعات المصرية مستقبلا للطلاب الدارسين حاليا بمرحلة الثانوية العامة من أعضاء الفريق .

ووجه د. عبد الغفار أيضاً بصفته رئيس الاتحاد الرياضى للجامعات المصرية بتقديم مكافأة مادية لكل طالب جامعى لاعب بالفريق وفق القواعد المنظمة فى هذا الشأن.

جدير بالذكر أن منتخب مصر لناشئى كرة اليد حصد لقب كأس العالم للمرة الأولى بعد الفوز بالمباراة النهائية على منتخب ألمانيا، بنتيجة 32 – 28.