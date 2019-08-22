أخبار مصر | الحكومة: التعاقد مع شركة النيل للطرق لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الحكومة: التعاقد مع شركة النيل للطرق لاستكمال أعمال تطوير محطة الإسكندرية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على طلب وزارة النقل، قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية.

وجاء ذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث.

كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.