أخبار مصر | "الوزراء": تخصيص أرض لإقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية بأسوان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "الوزراء": تخصيص أرض لإقامة مشروعات محاجر بيطرية ومجازر آلية بأسوان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس الوزراء علي مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إعادة تخصيص مساحة 50.68 فدان تعادل 212893م2 من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة بمحافظة أسوان، لصالح المحافظة لإستخدامها في إقامة مشروعات (محاجر بيطرية، ومجازر آلية)، وذلك نقلاً من الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية.

كما وافق مجلس الوزراء على ما انتهت إليه اللجنة الوزارية للمؤشرات والتغيرات الاقتصادية، في اجتماعها، الذي عُقد مؤخراً، بشأن تعاقد هيئة المتحف المصري الكبير، مع شركة/ تحالف لإدارة وتشغيل الخدمات بالمتحف المصري الكبير، طبقاً للقواعد والمعايير الدولية المتعارف عليها، وذلك إعمالاً لأحكام الفقرة (2) من المادة (79) من القانون رقم (182) لسنة 2018.