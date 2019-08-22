أخبار مصر | السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة‎

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر السيسي يشهد أداء حلف اليمين لرئيس هيئة قضايا الدولة‎ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أداء حلف اليمين للمستشار الدكتور أبو بكر الصديق محمد عامر رزق رئيساً لهيئة قضايا الدولة.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس اجتمع عقب حلف اليمين مع الرئيس الجديد لهيئة قضايا الدولة، حيث تمنى الرئيس له التوفيق في أداء مسئولياته، مؤكداً الحرص على ترسيخ دولة القانون القائمة على العدل والمساواة، مع أهمية العمل المتواصل لتمكين المواطنين من حقوقهم وضمان حرياتهم والتعريف بواجباتهم وفقاً للدستور والقانون.

كما قام الرئيس بمنح وسام الجمهورية من الطبقة الأولى للمستشار حسين عبده خليل حمزة رئيس هيئة قضايا الدولة السابق، حيث أعرب الرئيس عن خالص التقدير لما بذله من جهد وتفان في تحمل المسئولية لنصرة العدالة وتطبيق القانون ليكون مثالاً في إعلاء المصلحة الوطنية، مشيداً سيادته في هذا الصدد بالتاريخ العريق للقضاء المصري الشامخ.